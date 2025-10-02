Real Madrid vs Villarreal se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los Merengues.

Después de cumplir su compromiso en la Champions League, el Real Madrid buscará recuperar la cima de LaLiga en la Jornada 8 ante Villarreal.

Real Madrid vs Villarreal: Fecha para ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El Real Madrid recibe al Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 4 de octubre de 2025.

Real Madrid vs Villarreal: Horario para ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga

A las 13 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Villarreal, en la continuación de la Jornada 8 de LaLiga.

Real Madrid vs Villarreal: Canal para ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Villarreal, el sábado 4 de octubre.

Partido: Real Madrid vs Villarreal

Fase: Jornada 8 de LaLiga

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 8 de LaLiga?

El Real Madrid perdió el invicto en LaLiga con Atlético de Madrid, partido disputado en el Estadio Metropolitano, con marcador de 2-5.

Con la derrota, el Real Madrid se quedó en el subliderato de LaLiga con 18 puntos, uno menos que el FC Barcelona.

Previo a la Jornada 8 de LaLiga, el Real Madrid venció al Kairat en la Jornada 2 de la Champions League.

¿Cómo quedó Villarreal en la Jornada 7 de LaLiga?

El Villarreal, rival del Real Madrid en la Jornada 8 de LaLiga, enfrentó al Athletic conisguiendo la victoria con marcador de 1-0.

Los tres puntos ganados como local, le sirvieron al Villarreal para llegar a 16 puntos en una arranque sorpresivo.

Con ese puntaje, el Villarreal se ubica en el tercer lugar de LaLiga abajo del Real Madrid

Una victoria en la cancha del Real Madrid, llevaría al Villarreal l al subliderato de la competencia española.