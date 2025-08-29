Gilberto Mora es la nueva joya del futbol mexicano. El juvenil de Tijuana sorprendió a todo el balompié nacional con su talento y la sapiencia con la que juega a pesar de sus 16 años e incluso, ya es llamado a la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Además de eso, estaría ya en la mira de Real Madrid según lo compartido por Rafaela Pimenta, representante del juvenil.

“Lo han relacionado con el Real Madrid, pero es normal que esté relacionado con grandes equipos porque es un chico muy joven y muy fuerte, entonces creo que vamos a escuchar mucho. Muchas simulaciones o pensamientos, ideas y a ver que va a pasar”, dijo la agente de Gilberto Mora en entrevista con El Chiringuito.

Cabe resaltar que, por ahora, no es posible que Real Madrid o cualquier equipo europeo se lleve a Gilberto Mora debido a que todavía no tiene la mayoría de edad, pero podría emigrar al viejo continente una vez que cumpla los 18 años y desde este momento, podría llegar a un preacuerdo con el club de su preferencia.

En Real Madrid ya hablan sobre Gilberto Mora

Rafaela Pimenta no fue la única que habló sobre Gilberto Mora y Real Madrid, toda vez que el director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, fue consultado sobre la posibilidad de tener de nueva cuenta a un futbolista mexicano en las filas merengues, cosa que no le desagradó.

“Tuvimos uno (Hugo Sánchez) que forma parte de nuestra historia y por el que sentimos una gran gratitud. Nos unió a ese país, porque yo en lo personal le tengo un gran cariño, como todos saben. Nosotros siempre buscamos grandes jugadores, sin importar la nacionalidad”, comentó Emilio Butragueño sobre la posibilidad de tener a un mexicano como Gilberto Mora en Real Madrid.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



💣 Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/Ri355BzqEj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

Real Madrid se ha caracterizado por fichar jóvenes talentos en las épocas recientes. Este verano contrataron al argentino de 18 años Franco Mastantuono, anteriormente hicieron lo mismo con Endrick cuando cumplió los 18 años, lo que da muestra de esta tendencia e interés desde la casa blanca por los juveniles de grandes condiciones.

La prensa en España ya tiene en el radar a Gilberto Mora

En España ya se habla de Gilberto Mora, pero no solamente en Real Madrid, también en la prensa de aquel país que ha empezado a dedicar espacios en sus programas a la figura del jugador de Xolos. Muestra de ello fue El Chiringuito, en donde dieron seguimiento a las palabras de Rafaela Pimenta sobre el joven mexicano.

“Ojo a Gilberto Mora, a la joven promesa mexicana. Rafaela Pimienta, su representante, dice que el Real Madrid ya le está siguiendo”, dijo Josep Pedrerol para presentar el reporte relacionado con el juvenil en uno de los programas más vistos de la prensa de España como lo es El Chiringuito.

Por ahora, el presente de Gilberto Mora está tanto en Tijuana como en las diferentes categorías de la Selección Mexicana; sin embargo, de seguir por el mismo camino en el que se encuentra, apuntaría a lo más grande del futbol mundial tan pronto cumpla la mayoría de edad.