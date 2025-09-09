Hugo Sánchez explotó nuevamente contra Andrés Lillini para defender a Gilberto Mora, pues el exfutbolista no estuvo de acuerdo en que el joven fuera llamado al Mundial Sub-20 en lugar de la Selección Mayor.

Hace unos días, Andrés Lillini había dicho que Gilberto Mora, figura de Xolos de Tijuana y promesa de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, no era un jugador de primera división, pues afirmó que debe tener un proceso de formación en las categorías inferiores.

El comentario del ex DT de Pumas no agradó a Hugo Sánchez, quien salió en defensa de Gilberto Mora, argumentando que tiene el nivel para partir a Europa, por lo que criticó las palabras de Lillini.

“Debería estar un Alfredo Tena o una gente más capacitada que él y el decir que Gilberto Mora no es jugador de Primera División, ¿qué sabe de fútbol? Nosotros sabemos mucho de fútbol, nosotros sí piropeamos a jugadores jóvenes”, dijo Hugo Sánchez sobre las palabras de Andrés Lillini.

Hugo Sánchez explota contra Andrés Lillini y todo por defender a Gilberto Mora: “Es una estupidez”

Pese a que ya había cuestionado las palabras de Andrés Lillini sobre Gilberto Mora, en un nuevo programa de Futbol Picante, se volvió a tocar el tema y Hugo Sánchez explotó nuevamente contra el ex DT de Pumas.

“Es una estupidez lo que dijo Lillini, como vas a decir que un juvenil no debe jugar en Primera División, es una estupidez. Está demostrando ahora mismo lo equivocado que está y creo que nos estamos equivocando de no respaldarlo, de no apoyarlo, porque él va a ser una de las grandes figuras”, expresó Hugo Sánchez.

Finalmente, tanto el exjugador como su compañero de Futbol Picante, Jorge Pietrasanta, aseguraron que va a jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

¿Gilberto Mora irá al Mundial 2026?

El DT de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tiene los ojos puestos en Gilberto Mora por su gran calidad futbolística, a tal grado de que lo tomó en cuenta para la Copa Oro, misma que ganó junto a sus compañeros.

Por lo que si mantiene ese gran nivel, lo más seguro es que el Vasco Aguirre lo contemple dentro de la lista final de convocados para el Mundial 2026.