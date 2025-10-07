Los octavos de final del Mundial Sub-20 traerá consigo el enfrentamiento entre México y Chile, en el que sin duda una de las figuras a seguir será Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora se ha convertido en la estrella de México en el Mundial Sub-20 y gracias a sus actuaciones y las del equipo, pudieron sobrevivir el llamado grupo de la muerte y ahora enfrentarán a Chile.

Sin embargo, la prensa chilena ya ha comenzado a encender el partido recordando aquel 7-0 con el que le ganaron a la Selección Mexicana en la Copa América del 2016.

Prensa chilena se burla de México y Gilberto Mora: “Se viene otro 7-0”

A través de redes sociales, el medio de comunicación chileno conocido como Desde La Tribuna hizo una publicación que enfureció a los mexicanos, ya que se burlaron de Gilberto Mora y recordaron el 7-0.

En el post compartido se ve a Lautaro Millán, jugador de la Selección de Chile, haciendo una mermelada de moras, haciendo alusión a Gilberto Mora con algunas fotos de su cara.

Además, en la descripción de la publicación escribieron: "SE VIENE OTRO 7-0“, recordando aquella derrota en la que la Selección Mexicana Mayor obtuvo ante Chile en la Copa América 2016.

La publicación tuvo gran relevancia y de inmediato fans mexicanos se hicieron presentes en la sección de los comentarios y les recordaron que no han podido clasificar a los últimos tres mundiales de las selecciones mayores.

Prensa chilena se burla de México y Gilberto Mora (Captura de pantalla)

México vs Chile: ¿Cuándo y a qué hora se enfrentan en el Mundial Sub-20?

México y Chile se enfrentarán este martes 7 de octubre por el pase a los cuartos de final del Mundial Sub-20, y Gilberto Mora podría volver a lucirse en el terreno de juego.

Chile contará con el apoyo de su afición, ya que son sede del Mundial Sub-20. Sin embargo, México llega con la motivación de haber superado el grupo de la muerte.