Estamos a meses de la reapertura del Estadio Azteca y el 28 de marzo del 2026, el inmueble que será tres veces mundialistas volverá a abrir sus puertas tras su remodelación, la cual será presentada al mundo con el partido amistoso entre México y Portugal, el cual, dicho sea de paso, ha dado mucho de que hablar por los problemas de los aficionados para tener acceso al boletaje.

Desde la preventa para los tarjetahabientes del banco que patrocina al Coloso de Santa Úrsula, los aficionados reportaron problemas con Fanki, empresa encargada de vender boletaje, misma que después acusó ataques cibernéticos que estropearon su sitio web cuando la gente quiso adquirir entradas para el México vs Portugal.

Al final, fueron muy pocos los aficionados que pudieron comprar boletos para el duelo de la Selección Mexicana ante Portugal que de paso, representará la primera visita de Cristiano Ronaldo a nuestro país, situación que hizo todavía más codiciados los tickets.

Vendieron nada más la cuarta parte del boletaje para el México vs Portugal

En referencia a esto, ESPN dio a conocer la razón por la cual pocos aficionados pudieron comprar boletaje para el México vs Portugal y afirmaron que Fanki puso a disposición de la gente solamente una cuarta parte del aforo del Estadio Azteca, esto debido a que la Federación Mexicana de Futbol usó el resto de las localidades para cumplir compromisos.

Con base en lo compartido por el medio ya citado, fueron 19 mil 493 boletos en total los que se pusieron a la venta, de los cuales, 16 mil 753 se adquirieron en la citada preventa bancaria y otros 2 mil 740 que se pusieron a la venta en general, mismos que se agotaron en un minuto dada la alta demanda de boletaje para este amistoso entre México y Portugal.

Las cifras dictan que 14 mil 300 boletos fueron dados a palcos y plateas del Estadio Azteca, mientras que 19 mil 493 fueron puestos a la venta. El resto los utilizó la Federación Mexicana de Futbol para sus citados compromisos.

Defienden a Fanki tras problemas con los boletos del México vs Portugal

Cabe mencionar que Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de futbol, defendió a Fanki luego de los problemas reportados por los usuarios durante la venta de México vs Portugal.

“En el tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, por un día que hubo un problema por ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente. Realmente no ha habido problemas, la venta de los boletos para el México contra Portugal se ha hecho con toda normalidad”, dijo el directivo sobre Fanki.

Así, se confirmaron las razones por las que los aficionados, en su mayoría, se quedaron con ganas de tener boletos para el México vs Portugal de marzo del 2026. Un millón de aficionados lo intentaron y solamente 6 mil lograron su cometido.