Con motivo del partido México vs Portugal, las calles aledañas al Estadio Banorte estarán cerradas, por lo que solo se permitirá la circulación de los vecinos de colonias de Coyoacán.

En caso de que vivas cerca del Estadio Banorte y tengas que pasar por la zona en tu auto este sábado 28 de marzo, se te pedirá que compruebes que eres vecino para poder circular.

Vecinos de Coyoacán tendrán que cumplir este requisito para circular durante el México vs Portugal

Recientemente se notificó que el día del partido México vs Portugal no habrá estacionamiento, por lo que el ingreso al estadio será peatonal desde el polígono del Coloso de Santa Úrsula.

Dado el cierre alrededor del Estadio Banorte, vecinos de las colonias aledañas de Coyoacán podrán circular con su vehículo comprobando que son residentes de la zona con:

Credencial de elector

Comprobante de domicilio

Coyoacán: así podrán circular los vecinos durante el México vs Portugal (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que serán los únicos vehículos que seguridad deje ingresar a la zona, ya que ni taxis ni servicios de aplicación podrán ingresar, para esto tendrán sus propios puntos de descenso.

De acuerdo con la información, taxis y servicios por aplicación solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso perimetrales, los puntos claves para el acceso son:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc

Paseo Acoxpa