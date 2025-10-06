Gilberto Mora, mediocampista mexicano de solamente 16 años de edad formado en Xolos, es considerado la nueva joya del futbol mexicano y, aunque su destino parece apuntar al futbol europeo, también es objeto de deseo de más de un club de la Liga MX.

A su corta edad, Gilberto Mora ya debutó, marcó y se ha convertido en un titular inamovible de Tijuana en la Liga MX, por lo que ha comenzado a acaparar reflectores en el balompié mexicano y en el extranjero.

Debido a que la ilusión de miles de aficionados está depositada en Morita, la mayoría prefiere que, cuando decida salir de México, se vaya a terminar su formación al viejo continente y no que sea comprado por uno de los llamados grandes de la Liga MX.

¿Gilberto Mora podría ser comprado por otro equipo de la Liga MX? Esto se sabe hasta ahora

De acuerdo con información compartida por el periodista Martín del Palacio, es prácticamente imposible que veamos a Gilberto Mora ser comprado por otro equipo de la Liga MX cuando decida salir de Xolos.

“Las posibilidades de que Gil Mora sea traspasado dentro de México son 0%. La idea del grupo que lo maneja (Hank, Pimenta y su padre) es que sea el traspaso europeo más caro en la historia de la LigaMX y que se vaya después del Mundial…”, escribió el comunicador.

Y es que, si bien a Morita aún le quedan varios años para terminar de formarse como futbolista, ya es representado por la agente Rafaela Pimenta, quien también representa a Santi Giménez y Erling Haaland. Además, ya es monitoreado por clubes de renombre en el viejo continente.

Gilberto Mora podría disputar tres mundiales en cuestión de nueve meses

Debido a su corta edad, Gilberto Mora fue contemplado para jugar el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana en vez de ir con la mayor para los partidos amistosos de esta fecha FIFA contra Ecuador y Colombia.

Sin embargo, Gilberto Mora también podría disputar el Mundial Sub-17 de Qatar que se jugará en noviembre de este año debido a que apenas tiene 16 años de edad y está por cumplir los 17.

Gilberto Mora está por superar un impresionante récord que le pertenece a Lamine Yamal (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Por si fuera poco, el canterano de Xolos también sería tomado en cuenta para jugar la Copa del Mundo 2026 del próximo año con la Selección Mexicana, por lo que en total podría disputar 3 mundiales en menos de un año si los federativos lo consideran necesario.