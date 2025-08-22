Hugo Sánchez, uno de los futbolistas más icónicos de México, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por el costo que significaría tener un autógrafo del exjugador del Real Madrid.

Recientemente, se ha revelado que Hugo Sánchez estaría cobrando más de 5 mil pesos por cada firma que otorga a sus seguidores.

Esta situación ha generado diversos comentarios en redes sociales, ya que algunos fans están dispuestos a pagar esta cantidad, mientras que otros ven el precio muy elevado.

Hugo Sánchez se prepara para un exclusivo meet & greet con sus seguidores el próximo 14 de septiembre en CDMX.

El evento, organizado por Legado del Deporte, se llevará a cabo en Culto Fútbol – Plaza Oasis Coyoacán, ofreciendo a los fans de Hugo Sánchez la oportunidad de convivir con una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano.

Cada acceso al evento tiene un costo de $4,999 pesos más cargos por servicio e incluye un jersey conmemorativo, un autógrafo del ídolo del Real Madrid, Pumas y la Selección Mexicana, así como una fotografía profesional para hasta dos personas.

La cita será a las 14:00 horas, ofreciendo una oportunidad única para interactuar directamente con uno de los grandes referentes del fútbol mexicano.

¿Cómo comprar boletos para conseguir a Hugo Sánchez?

Los boletos para el meet & greet con Hugo Sánchez están disponibles exclusivamente a través de la plataforma Boletomovil.

Es importante considerar que los accesos son limitados, por lo que quienes estén interesados deberán actuar con rapidez para no quedarse fuera del evento.

La combinación de interacción directa, artículos exclusivos y fotografía profesional hace que el evento sea una oportunidad única para quienes desean conocer a uno de los grandes referentes del futbol mexicano.