México dio una exhibición por nota en el Mundial Sub-20 y con categoría eliminó a Chile con un contundente marcador de 4-1 para instalarse ahora en la siguiente ronda donde buscará el boleto a las semifinales contra el ganador de Argentina y Nigeria.

En Valparaiso, México se plantó con personalidad contra el anfitrión y se convirtió ya en una de las mejores selecciones del Mundial Sub-20 con miras a avanzar a las semifinales en caso de que logre imponerse en su siguiente encuentro, el cual se disputará el fin de semana.

Por ahora, la Selección Mexicana ya está instalada en los cuartos de final y tratará de hacer historia toda vez que el Tricolor no llega a semifinales desde el Mundial Sub-20 que se celebró en el año 2011 en Colombia. En aquel entonces, se encontraron con Brasil en la antesala de la final y perdieron 2-0.

Noticia en desarrollo…