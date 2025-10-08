El desempeño de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 ha sorprendido a los scouts europeos, sin embargo, no es el único mexicano que sería seguido para un posible fichaje.

Gilberto Mora se ha convertido en la joya del futbol mexicano, pero en la Selección Mexicana que está participando en el Mundial Sub-20 existen otros talentos que también han llamado la atención.

Uno de los que han sido seguidos por equipos europeos es Diego Ochoa, actual futbolista de FC Juárez que fue formado en las Fuerzas Básicas de Club Chivas.

La joya mexicana que junto a Gilberto Mora está maravillando a los scouts europeos en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 ha sido un gran escenario para que jugadores como Gilberto Mora tomen protagonismo y, de acuerdo con información de Martín del Palacio, Diego Ochoa ha sido observado por scouts europeos.

Según la información compartida por el periodista, “el jugador mexicano más seguido por los scouts europeos, después del obvio (Gilberto Mora), es Diego Ochoa".

Un scout de un equipo que juega Champions League le habría dicho a Martín del Palacio que incluso Ochoa les recuerda al histórico Rafa Márquez: “Lo tiene todo, físico, timing, salida. Recuerda a Rafa Márquez”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer algún acercamiento con la directiva de Chivas, que actualmente posee los derechos sobre el jugador aunque juega para FC Juárez.

De acuerdo con diversos reportes, el Rebaño Sagrado tiene pensado que el futbolista regrese en 2026 a su plantilla, luego de que termine su préstamo con los Bravos.

Diego Ochoa ha sido observado por scouts europeos (Captura de pantalla)

¿Cuál es el valor de Diego Ochoa, jugador mexicano en el Mundial Sub-20?

De acuerdo con Transfermarkt, Diego Ochoa, jugador mexicano en el Mundial Sub-20, tiene un valor actual de 100 mil euros que equivalen a más de 2 millones de pesos mexicanos.

Con apenas 20 años de edad, Diego Ochoa ya juega en la Primera División del futbol mexicano y en el Mundial Sub-20 ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Eduardo Arce.

El defensa será seguido de cerca en el próximo compromiso en el que el Tri Sub-20 enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.