Hormiga González será nuevo jugador del Olympicos de Grecia, luego de que el Guadalajara habría aceptado la oferta para conseguir sus servicios.

Según reporte de Athletiko, portal deportivo basado en Atenas, Chivas le dio el visto bueno a la tercera oferta que el club helénico puso sobre la mesa para fichar a Hormiga González.

Según la información desde Grecia, el agente de Hormiga González viajó el fin de semana reciente a Grecia para cerrar los últimos detalles del fichaje de su representado.

Aunque Chivas no ha confirmado esta información, trascendió que esperan que el atacante mexicano arribe a Grecia el viernes 21 de agosto para completar el traspaso.

Hormiga González fue campeón de goleo con Chivas en la Liga MX (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

¿Cuánto pagará Olympiacos de Grecia por Hormiga González?

La oferta definitiva del Olympiacos de Grecia por Hormiga González ronda los 9 millones de euros, unos 177.51 millones de pesos.

El acuerdo contemplaría entre el 70% y el 90% de los derechos económicos para Olympiacos de Grecia, dejando a Chivas un porcentaje para una futura venta.

Hormiga González no ha sido titular con Chivas en los partidos más recientes

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, ha dejado fuera de la alineación titular del Rebaño a Hormiga González, en una señal que marcaría el futuro del jugador lejos del Guadalajara.

Tras el partido ante Santos, Milito comentó que no inició con Hormiga González en el equipo titular como una forma de darle espacio para el momento que está viviendo.