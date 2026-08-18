Necaxa vs León abrieron la actividad de la Liga MX en este lunes 17 de agosto, con uno de los duelos programados para la Jornada 4 del Apertura 2026, que terminó con resultado de 2-1 a favor de los Esmeraldas.

Después de caer en la Jornada 3 de la Liga MX ante Toluca, Necaxa buscaba reencontrarse con la senda de la victoria ante La Fiera, que llegó tras una gran fase de grupos en la Leagues Cup.

Marcador: Necaxa 1-2 León

Necaxa vs León: así fue el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

En el partido Necaxa vs León en la Jornada 4 de la Liga MX, los Rayos salieron con la necesidad de sumar los tres puntos en su cancha.

Sin embargo, León no era un equipo sencillo de doblar, por lo que el partido fue parejo desde el inicio pero terminó inclinándose hacia el lado de los Panzas Verdes.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 4 Necaxa vs León:

Minuto 27: Gol de Daniel Arcila (León)

Minuto 65: Gol de Matias Espindola (Necaxa)

Minuto 71: Gol de Juan Pablo Domínguez (Léon)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y León en la Liga MX?

Necaxa visitará a Pumas el domingo 22 de agosto a las 19:00 horas como parte de la actividad de la Jornada 5 de la Liga MX.

León, por su parte, enfrentará a Rayados el sábado 22 de agosto en la cancha de La Fiera.