Erling Haaland y Noruega enfrentaron a Senegal en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo I de la competencia.

Marcador: Noruega 3-2 Senegal.

Noruega vs Senegal: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026

El partido Noruega vs Senegal en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección europea, sin embargo, salieron victoriosos los noruegos.

Así fueron los goles del partido Noruega vs Senegal:

Minuto 43: Gol de Marcus Holmgren Pedersen (Noruega)

Minuto 48: Gol de Erling Haaland (Noruega)

Minuto 53: Gol de Ismaila Sarr (Senegal)

Minuto 58: Gol de Erling Haaland (Noruega)

Minuto 90+3: Gol de Ismaila Sarr (Senegal)

Erling Haaland marcó doblete ante Senegal. (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?

Tras el partido Noruega vs Senegal, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.

Así va el Grupo I:

Francia | 6 puntos

Noruega | 6 puntos

Senegal | 0 puntos

Irak | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Noruega y Senegal en el Mundial 2026?

Noruega y Senegal vuelven a jugar en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.

Noruega enfrentará a la selección de Francia, mientras que Senegal vs Irak será el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.