Erling Haaland y Noruega enfrentaron a Senegal en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo I de la competencia.
Marcador: Noruega 3-2 Senegal.
Noruega vs Senegal: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026
El partido Noruega vs Senegal en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección europea, sin embargo, salieron victoriosos los noruegos.
Así fueron los goles del partido Noruega vs Senegal:
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- Minuto 43: Gol de Marcus Holmgren Pedersen (Noruega)
- Minuto 48: Gol de Erling Haaland (Noruega)
- Minuto 53: Gol de Ismaila Sarr (Senegal)
- Minuto 58: Gol de Erling Haaland (Noruega)
- Minuto 90+3: Gol de Ismaila Sarr (Senegal)
¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?
Tras el partido Noruega vs Senegal, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.
Así va el Grupo I:
- Francia | 6 puntos
- Noruega | 6 puntos
- Senegal | 0 puntos
- Irak | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Noruega y Senegal en el Mundial 2026?
Noruega y Senegal vuelven a jugar en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.
Noruega enfrentará a la selección de Francia, mientras que Senegal vs Irak será el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.