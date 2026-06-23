Kylian Mbappé y Francia enfrentaron a Irak en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo I de la competencia.

Marcador: Francia 3-0 Irak

Francia vs Irak: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026

El partido Francia vs Irak en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido sencillo para la selección europea, vigente subcampeona del torneo.

Así fueron los goles del partido Francia vs Irak:

Minuto 14: Gol de Kylian Mbappé (Francia)

Minuto 54: Gol de Kylian Mbappé (Francia)

Minuto 66: Gol de Ousmane Dembélé (Francia)

Francia ganó ante Irak y se clasificó a la siguiente ronda. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?

Tras el partido Francia vs Irak, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.

Así va el Grupo I:

Francia | 6 puntos

Noruega | 3 puntos

Senegal | 0 puntos

Irak | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Francia e Irak en el Mundial 2026?

Francia e Irak vuelven a jugar en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.

Francia enfrentará a la selección de Noruega, mientras que Senegal vs Irak será el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.