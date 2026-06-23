Kylian Mbappé y Francia enfrentaron a Irak en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo I de la competencia.
Marcador: Francia 3-0 Irak
Francia vs Irak: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026
El partido Francia vs Irak en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido sencillo para la selección europea, vigente subcampeona del torneo.
Así fueron los goles del partido Francia vs Irak:
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- Minuto 14: Gol de Kylian Mbappé (Francia)
- Minuto 54: Gol de Kylian Mbappé (Francia)
- Minuto 66: Gol de Ousmane Dembélé (Francia)
¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?
Tras el partido Francia vs Irak, así va la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.
Así va el Grupo I:
- Francia | 6 puntos
- Noruega | 3 puntos
- Senegal | 0 puntos
- Irak | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Francia e Irak en el Mundial 2026?
Francia e Irak vuelven a jugar en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.
Francia enfrentará a la selección de Noruega, mientras que Senegal vs Irak será el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.