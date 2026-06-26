El Mundial de 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados en la tercera jornada de la fase de grupos: Haaland vs Mbappé.

Noruega y Francia, ambas con seis puntos, se enfrentarán en un duelo que definirá al líder del Grupo I y que tendrá como grandes protagonistas a Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de las máximas estrellas del futbol mundial.

Haaland y Mbappé tendrán que demostrar que pueden llegar lejos en el Mundial 2026

Las selecciones de Noruega y Francia llegan con paso perfecto tras ganar sus primeros compromisos, por lo que el encuentro servirá para determinar quién avanzará a la siguiente ronda desde la primera posición del sector.

Además del liderato, el partido representa una oportunidad para medir fuerzas entre dos equipos que aspiran a llegar lejos en la Copa del Mundo.

Haaland ha sido el referente ofensivo de Noruega durante la fase de grupos, pues su potencia física, capacidad goleadora y presencia en el área lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Del otro lado aparece Mbappé, capitán de Francia y uno de los jugadores más determinantes del planeta gracias a su velocidad, técnica y olfato goleador.

Haaland marcó doblete ante Senegal y clasificó a Noruega a la siguiente fase. (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

¿Cuándo será el partido entre Noruega y Francia?

Noruega vs Francia se miden en su tercer partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 13 horas.