El Mundial de 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados en la tercera jornada de la fase de grupos: Haaland vs Mbappé.
Noruega y Francia, ambas con seis puntos, se enfrentarán en un duelo que definirá al líder del Grupo I y que tendrá como grandes protagonistas a Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de las máximas estrellas del futbol mundial.
Haaland y Mbappé tendrán que demostrar que pueden llegar lejos en el Mundial 2026
Las selecciones de Noruega y Francia llegan con paso perfecto tras ganar sus primeros compromisos, por lo que el encuentro servirá para determinar quién avanzará a la siguiente ronda desde la primera posición del sector.
Además del liderato, el partido representa una oportunidad para medir fuerzas entre dos equipos que aspiran a llegar lejos en la Copa del Mundo.
Haaland ha sido el referente ofensivo de Noruega durante la fase de grupos, pues su potencia física, capacidad goleadora y presencia en el área lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.
Del otro lado aparece Mbappé, capitán de Francia y uno de los jugadores más determinantes del planeta gracias a su velocidad, técnica y olfato goleador.
¿Cuándo será el partido entre Noruega y Francia?
Noruega vs Francia se miden en su tercer partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 13 horas.
- Partido: Noruega vs Francia
- Fase: Jornada 3 Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Boston
- Transmisión: VIX