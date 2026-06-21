Ecuador vs Curazao se enfrentaron en la Jornada 2 del Mundial 2026 en busca de un triunfo que los acercara a la siguiente ronda del torneo.

Empate sin goles entre Ecuador y Curazao fue el resultado final, con el que ambas selecciones necesitan ganar su último partido.

Ecuador se juega la clasificación a la siguiente ronda ante Alemania, el jueves 25 de junio. Curazao también debe ganar a Costa de Marfil.

Marcador: Ecuador 0-0 Curazao

Ecuador vs Curazao: así fue el partido del Grupo E del Mundial 2026

El partido Ecuador vs Curazao tenía mucho en juego, así que ambas selecciones salieron con todo en busca del triunfo que los acercara a la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, no hubo goles en el empate de Ecuador vs Curazao que deja a las dos selecciones en peligro de quedar eliminadas.

Con el triunfo de Alemania sobre Costa de Marfil horas antes, Ecuador y Curazao quedaron en una buena posición para superar a la selección africana en el Grupo E del Mundial 2026, pero la desaprovecharon.

Fue un partido muy peleado el que tuvieron Ecuador y Curazao (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

¿Cómo va el Grupo E del Mundial 2026?

Ecuador y Curazao sumaron sus primeros puntos con el empate sin goles que firmaron, quedando en tercer y cuarto lugar del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania tiene 6 puntos y es líder del Grupo E, dejando en 3 unidades a Costa de Marfil.

Así va el Grupo E del Mundial 2026:

Alemania | 6 puntos

Costa de Marfil | 3 puntos

Ecuador | 1 punto

Curazao | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar Ecuador y Curazao en el Mundial 2026?

Costa de Marfil buscará amarrar el primer lugar del Grupo E del Mundial 2026, el jueves 25 de junio ante la selección de Curazao.

Alemania enfrentará a Ecuador en el cierre de la fase de grupos del sector.