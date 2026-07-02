Erling Haaland tuvo una inesperada reacción a la Selección de México tras el triunfo obtenido frente a Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026.

Y es que en redes sociales se dio a conocer que los jugadores de la Selección Mexicana realizaron un festejo con toque especial, algo que no pasó desapercibido para Erling Haaland.

Erling Haaland reacciona a festejo de la selección de México tras victoria ante Ecuador (Especial)

Erling Haaland reacciona a festejo de la selección de México tras victoria ante Ecuador

La Selección Mexicana festejó de una manera muy particular su triunfo de 2-0 frente a Ecuador en el Mundial 2026.

Los jugadores mexicanos se pusieron una máscara con el rostro de Erling Haaland y con ella emularon el denominado festejo vikingo de los aficionados y jugadores de Noruega.

Esta forma de celebración llegó hasta el propio delantero noruego, quien reaccionó mediante sus redes sociales de manera especial.

Compartiendo el video del festejo mexicano en sus historias de Instagram, Erling Haaland mandó un saludo para la selección de México.

Con el texto “¡Hola, qué tal!”, arrobando a la cuenta oficial de la Selección Mexicana y un emoji riendo, el delantero compartió que tomó de buena manera este festejo.

Erling Haaland reacciona a festejo de la selección de México tras victoria ante Ecuador (Captura)