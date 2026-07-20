Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó al triunfo de España sobre Argentina en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al asegurar que fue un encuentro “muy emocionante” y destacar el desempeño de ambas selecciones.

“Creo que ambos jugaron bien. Yo diría que España jugó mejor, la verdad, pero ambos jugaron bien. Es decir, llegaron a la final y fue muy emocionante, en realidad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy reñido. Así que fue genial. Fue un gran evento” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

🇪🇸1️⃣⚽️0️⃣🇦🇷 | ESPAÑA CAMPEONA: Trump sobre la final del Mundial: “España jugó mejor, realmente, pero ambos jugaron bien. Quiero decir, llegaron a la final. Fue muy emocionante, en realidad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy reñido — así que fue genial.” pic.twitter.com/96lv9S8vDD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 20, 2026

Trump consideró que la selección española fue superior durante el encuentro, aunque reconoció el nivel mostrado por Argentina y calificó la final del Mundial 2026 como un espectáculo deportivo de gran intensidad.

Cabe recordar que España derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, resultado con el que impidió que la Albiceleste consiguiera el bicampeonato del mundo.

Trump fue recibido con abucheos durante la final entre España y Argentina del Mundial 2026

Donald Trump fue recibido con abucheos cuando apareció sobre el césped junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del inicio de la ceremonia de premiación.

Pese a la reacción de una parte del público, el presidente estadounidense disfrutó del cierre del torneo, al que calificó como “quizá el evento deportivo más exitoso en la historia del mundo”.

Tras la consagración de España, Trump permaneció unos instantes en el escenario mientras Infantino intentaba conducirlo fuera del lugar, justo cuando los jugadores españoles levantaban el trofeo de campeones.

Incluso, el mandatario realizó una breve versión de su característico baile frente a los futbolistas españoles.

Trump llegó al estadio a bordo del helicóptero presidencial Marine One para presenciar la final entre España y Argentina. Durante el encuentro se sentó junto a Gianni Infantino —con quien mantiene una relación cercana— y la primera dama, Melania Trump.

Antes del inicio del partido, el mandatario había señalado que confiaba en que Lionel Messi marcaría la diferencia a favor de Argentina; sin embargo, el pronóstico no se cumplió.

Trump sostiene reuniones con líderes mundiales durante la final del Mundial 2026

La final entre España y Argentina también sirvió como escenario para encuentros diplomáticos de Donald Trump con diversos líderes internacionales invitados al partido.

Entre los asistentes estuvieron:

Durante el encuentro, Trump se sentó cerca de Mark Carney y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, aseguró que sostuvo una conversación con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e insistió en que “no había tensiones” entre ambos, pese a las recientes críticas que lanzó contra España por su postura respecto a la guerra con Irán y por considerar insuficiente su nivel de gasto en la OTAN.



