La Embajada de España en México reconoció el gesto de felicitación de la mandataria Claudia Sheinbaum con motivo del triunfo de su equipo nacional en el Mundial 2026.

“Agradecemos a la presidenta @Claudiashein su felicitación a España por la victoria en el Mundial” Embajada de España en México

Asimismo, el comunicado extiende un agradecimiento sincero a la ciudadanía mexicana por el entusiasmo y respaldo brindado a la escuadra europea durante el torneo.

La Embajada de España en México elogió el desempeño de México como anfitrión del Mundial 2026, calificando la organización del evento deportivo como sobresaliente.

Embajada de España agradecida con Sheinbaum y México por el Mundial 2026

La Embajada de España en México expresó formalmente su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la felicitación que envió tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026.

Embajada de España agradece a Sheinbaum y a México por felicitación tras ganar el Mundial 2026 (@EmbEspMex / X )

A través de sus redes sociales, la representación diplomática también extendió su gratitud a todo el pueblo mexicano por el apoyo constante brindado a su equipo durante la competencia.

La Embajada calificó a México como una “gran y excelente sede mundialista”, resaltando su destacado papel como anfitrión del torneo.

“Agradecemos también a todo el pueblo mexicano el apoyo que ha mostrado a nuestra selección. ¡México ha sido una gran y excelente sede mundialista! Enhorabuena” Embajada de España en México

Con el mensaje de la Embajada de España en México se resalta la armonía diplomática y el vínculo deportivo entre ambas naciones.

De esta manera se enmarcó un sentimiento de unión entre los pueblos, fortaleciendo la relación de amistad entre México y España.

Así felicitó Sheinbaum a España por ganar el Mundial 2026

El mensaje de la Embajada de España en México fue una respuesta directa a la publicación de la presidenta Sheinbaum, quien horas antes había felicitado a España por el título obtenido.

“Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato” Claudia Sheinbaum

Además de que definió el Mundial 2026 como una celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos.

“Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones. Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo conjunto de México, Canadá y Estados Unidos, señalando que el evento dejó un legado de cooperación, amistad y esperanza.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo” Claudia Sheinbaum

El intercambio diplomático subrayó la sólida relación de amistad que existe entre España y México tras la conclusión de la justa deportiva.