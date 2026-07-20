Por medio de su cuenta de X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a España por su resultado ganador en la final del Mundial 2026:

“Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”. Claudia Sheinbaum en X

Claudia Sheinbaum fue parte del palco de honor en el MetLife Stadium junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presidenta también estuvo presente en la ceremonia de premiación felicitando a los seleccionados de Argentina y España tras disputarse la final. También hizo entrega del Balón de Oro a Rodri por ser el mejor jugador del torneo.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

España suma dos Copas Mundiales tras final contra Argentina

España volvió a hacer historia al conquistar el Mundial 2026, logrando su segunda estrella tras derrotar a Argentina en una final muy disputada.

Antes de esta consagración, la única Copa del Mundo de España había llegado el 11 de julio de 2010, cuando venció 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo.

Ferran Torres, futbolista. (Julio Cortez/AP / AP Photo/Julio Cortez)

Aquel histórico triunfo fue posible gracias al gol de Andrés Iniesta en el tiempo extra, una anotación que otorgó al combinado español su primer campeonato mundial.

Después de ese éxito, España no volvió a disputar una final mundialista. En Brasil 2014 fue eliminada en fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y Catar 2022 cayó en octavos.

Con el título obtenido en 2026, la selección española igualó a Uruguay con dos campeonatos mundiales, consolidándose entre las selecciones más exitosas en la historia del torneo.

En el palmarés histórico, Brasil continúa como el máximo ganador con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, que acumulan cuatro conquistas cada uno.

La derrota impidió que Argentina sumara una cuarta estrella, por lo que el conjunto sudamericano permanece con tres títulos mundiales, mientras España celebra una nueva página dorada en su historia.