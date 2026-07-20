España se coronó como la mejor al ganar el Mundial 2026 ante Argentina, sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se quiso colar al triunfo, pero terminó borrado de la foto.

Luego de que en las redes sociales, la Selección Española compartió la foto del triunfo ante Argentina, pero al parecer con Donald Trump borrado de ella.

Luego de que entre comentarios, los internautas aplaudieran no solo el triunfo de España, sino también haber borrado a Donald Trump de la foto en el que se coronan como campeones del Mundial 2026.

“Se les coló una #$%, que bueno que la borraron”. “que bueno que quitaron a ese viejito de su foto, ¡felicidades!”, “bravo! y doble bravo por uso justo de la IA para borrar al anaranjado de la imagen para la historia”, fueron algunos comentarios que se pueden leer

Trump quería salir en la foto del triunfo de España ante Argentina

Uno de los momentos virales de la final del Mundial 2026, sin duda lo protagonizó el presidente estadounidense Donald Trump tras colarse en la foto del triunfo de España ante Argentina.

Momento que dio de qué hablar y hasta los que no estaban presente pudieron sentir la incomodidad al ver a Donald Trump querer colarse en la histórica foto del triunfo de España.

Debido a que también se pudo ver a Gianni Infantino, presidente de la FIFA corre para hacer salir del podio a Donald Trump, sin embargo, no lo logró, por lo que ambos quedaron a un costado de la foto del triunfo de España ante Argentina.