Toluca vs Pumas se enfrentan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por FOX One y Canal 7 a las 21 horas.

Partido: Toluca vs Pumas

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 21 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One y Canal 7

Toluca adelantará su partido de la Jornada 2 de la Liga MX, debido a que enfrentará a Cruz Azul en el duelo de Campeón de Campeones el sábado 25 de julio.

Pumas tiene su primera salida complicada en el Apertura 2026 (David Leah / MEXSPORT)

Toluca vs Pumas: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El martes 21 de julio de 2026 debuta Toluca como local en el Apertura 2026 de Liga MX, y lo hará ante Pumas.

Toluca vs Pumas: Horario para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El partido Toluca vs Pumas inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 de la Liga MX.

Toluca vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Toluca vs Pumas.