Toluca vs Pumas se enfrentan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por FOX One y Canal 7 a las 21 horas.
- Partido: Toluca vs Pumas
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 21 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Toluca adelantará su partido de la Jornada 2 de la Liga MX, debido a que enfrentará a Cruz Azul en el duelo de Campeón de Campeones el sábado 25 de julio.
Toluca vs Pumas: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
El martes 21 de julio de 2026 debuta Toluca como local en el Apertura 2026 de Liga MX, y lo hará ante Pumas.
Toluca vs Pumas: Horario para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
El partido Toluca vs Pumas inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 de la Liga MX.
Toluca vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Toluca vs Pumas.
- Partido: Toluca vs Pumas
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 21 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: FOX One y Canal 7