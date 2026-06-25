Viktor Gyökeres es un futbolista sueco que juega como delantero y actualmente milita en el Arsenal de la Premier League, además de ser una de las principales figuras de la selección de Suecia.

¿Quién es Viktor Gyökeres?

Viktor Einar Gyökeres es un futbolista profesional sueco nacido en Estocolmo, reconocido por su potencia física, capacidad de definición y constante producción goleadora.

Su carrera comenzó en Suecia antes de dar el salto al futbol inglés y, posteriormente, al portugués, donde alcanzó su mejor nivel con el Sporting CP, consolidándose como uno de los delanteros más destacados del continente.

Su trayectoria incluye pasos por clubes como Brommapojkarna, Brighton & Hove Albion, FC St. Pauli, Swansea City, Coventry City, Sporting CP y Arsenal.

Viktor Gyökeres es el delantero sueco que fichó por el Arsenal. (@viktorgyokeres/Instagram)

¿Qué edad tiene Viktor Gyökeres?

Viktor Gyökeres nació el 4 de junio de 1998 en Estocolmo, Suecia, por lo que tiene 28 años.

¿Viktor Gyökeres tiene pareja?

No existe información pública, reciente y verificable que confirme si Viktor Gyökeres mantiene una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Viktor Gyökeres?

Viktor Gyökeres es Géminis, signo del elemento aire, tradicionalmente asociado con la versatilidad, la comunicación, la curiosidad y la facilidad para adaptarse a distintos entornos.

¿Viktor Gyökeres tiene hijos?

No hay información pública confiable que confirme que Viktor Gyökeres tenga hijos.

¿Qué estudió Viktor Gyökeres?

No existe información pública verificable sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados de Viktor Gyökeres.

¿En qué ha trabajado Viktor Gyökeres?

Viktor Gyökeres ha desarrollado toda su carrera profesional como futbolista. Es reconocido por su evolución desde el futbol sueco hasta convertirse en uno de los delanteros más destacados de Europa.