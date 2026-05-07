Aurélien Tchouaméni es un futbolista francés que juega como mediocentro defensivo en el Real Madrid y en la Selección de Francia.

El jugador se ha consolidado como una pieza clave del mediocampo madridista gracias a su capacidad de recuperación, fortaleza en el juego aéreo y salida de balón, además de su versatilidad para desempeñarse como defensa central.

Recientemente, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde fueron vinculados a un conflicto interno en el Real Madrid, luego de reportes sobre tensiones surgidas durante un entrenamiento del equipo.

¿Quién es Aurélien Tchouaméni?

El nombre completo del futbolista es Aurélien Djani Tchouaméni. Nació en Rouen, Francia, y comenzó su formación en las categorías inferiores del Girondins de Bordeaux.

Tras debutar profesionalmente en la Ligue 1, dio el salto al AS Monaco, donde se consolidó como uno de los mejores mediocampistas jóvenes del futbol francés.

En 2022 fue fichado por el Real Madrid, club con el que ha conquistado:

LaLiga

UEFA Champions League

Copa del Rey

Supercopa de España

Supercopa de la UEFA

Mundial de Clubes

Con la selección francesa fue subcampeón del mundo en Qatar 2022 y campeón de la UEFA Nations League 2020-21.

¿Qué edad tiene Aurélien Tchouaméni?

Aurélien Tchouaméni nació el 27 de enero de 2000 en Rouen, Francia, por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Aurélien Tchouaméni tiene pareja?

El futbolista mantiene su vida sentimental en privado y no existe información pública confirmada sobre una pareja actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Aurélien Tchouaméni?

Al haber nacido el 27 de enero, Aurélien Tchouaméni pertenece al signo zodiacal Acuario.

¿Aurélien Tchouaméni tiene hijos?

No existen registros públicos que indiquen que Aurélien Tchouaméni tenga hijos.

¿Qué estudió Aurélien Tchouaméni?

Las biografías deportivas del jugador se enfocan principalmente en su formación futbolística y no registran estudios universitarios o posgrados.

Su desarrollo profesional se dio en las academias juveniles del Girondins de Bordeaux.

¿En qué ha trabajado Aurélien Tchouaméni?

Aurélien Tchouaméni ha desarrollado toda su carrera profesional dentro del futbol europeo.