Previo al partido México vs Corea del Sur, el Pato Merlín fue captado por las cámaras del C5 en Paseo de la Reforma para apoyar a su selección y festejar el encuentro.

Esto fue previo a acudir al FIFA Fan Festival del Zócalo como embajador oficial, en donde se confirmó que estaría para ver el partido México vs Corea del Sur la noche de hoy jueves 18 de junio.

Desde el FIFA Fan Festival del Zócalo, el Pato Merlín no sólo demostró su carisma como aficionado del futbol, también metió un gol que aumentó la euforia en la plancha, momento que también circula en redes.

Pato Merlín aparece en Paseo de la Reforma previo al México vs Corea del Sur

La aparición del Pato Merlín la dio a conocer el director del C5, Salvador Guerrero Chipres mediante sus redes sociales, con el video del patito mundialista encima de una motocicleta.

Salvador Guerrero Chiprés anunció que desde las cámaras del C5 se confirmó la llegada del Pato Merlín para apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Corea del Sur, sin añadir el punto exacto en el que fue visto.

Aunque no se ven a sus familiares cerca, se observa cómo el Pato Merlín toma agua con la mirada de los transeúntes en Paseo de la Reforma, debido a la fama que ha ganado tras su video viral.

De momento se desconoce si el Pato Merlín se estaba preparando para su asistencia en el FIFA Fan Festival del Zócalo, en donde fue captado también metiendo un gol, entre miles de aficionados.

📹⚽ Desde las cámaras del @C5_CDMX confirmamos la llegada del pato #Merlín a Paseo de la Reforma para apoyar a @miseleccionmx en su partido contra #CoreaDelSur 🇲🇽🦆🇰🇷 pic.twitter.com/MOarlGAngk — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) June 19, 2026

Más temprano, desde la Alameda Central, la dueña del Pato Merlín invitó a asistir al FIFA Fan Festival , ya que ahí estaría el patito mundialista.

Pato Merlín predijo resultado del México vs Corea del Sur

Horas antes del encuentro y de su visita a Paseo de la Reforma, el Pato Merlín predijo el resultado que tendría México vs Corea del Sur, resultando que atinó en dar el triunfo a la Selección Mexicana.

La dinámica se realizó frente a decenas de espectadores y fans del Pato Merlín, en la cual eligió entre las dos banderas al posible ganador y líder del Grupo A del Mundial 2026.