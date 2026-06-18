Vía redes sociales, ha comenzado a circular la oración al Pato Merlín para que México gane el Mundial 2026.

La fama del Pato Merlín ha crecido tanto que muchos aficionados ya lo ven como el amuleto para los partidos de la Selección Mexicana.

Así es la oración al Pato Merlín para que México gane el Mundial 2026

Previo al partido de México vs Corea del Sur de este 18 de junio se difundió la oración al Pato Merlín, “Guardián del Tri”.

En la plegaria se pide al pato que proteja a la escuadra de Javier Aguirre, le dé puntería al equipo mexicano de cara a portería y que el VAR sea justo antes sus decisiones.

“Pato Merlín, sabio guardián del balón, protege hoy a México. Que no falte el ánimo, la puntería ni la suerte. Aleja los errores, atrae los goles y acompaña al Tri hasta la victoria. Que el VAR sea justo, que el corazón del equipo sea grande, y que la afición cante con alegría. ¡Cuac por el gol, cuac por el triunfo, y cuac por México! ¡Cuacmén!" Oración al Pato Merlín

Luego de aparecer en los festejos de la victoria de México contra Sudáfrica el pasado 11 de junio, Merlín se ha viralizado en redes sociales.

La oración al Pato Merlín para que México gane el Mundial 2026 (Especial)

El tierno pato, portando una playera de la Selección Mexicana y unos tenis, siguiendo a sus dueños a vender botellas de agua conquistó a los fanáticos.

Por lo que ahora, la personas consideran que Merlín es un amuleto de la buena suerte para que el Tricolor logre tener Mundial 2026 histórico ahora que el torneo se disputa en nuestro país.

Durante el partido México vs Corea del Sur, duelo que corresponde a la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, el Pato Merlín será invitado especial de la FIFA.

La considerada mascota no oficial del Mundial 2026 estará en la terraza del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino.