La fiebre de Merlín, el pato mexicano que se convirtió en sensación durante el Mundial 2026, ya cruzó fronteras y llegó hasta Vancouver, Canadá.

En un video compartido en redes muestra gansos decorados -conocidos como “porch geese”- en una tienda Canadian Tire vestidos con playeras del Mundial 2026 y motivos del torneo, evidenciando el impacto global del ave tricolor.

Cabe mencionar que los gansos son parte de una tradición canadiense de decorar las entradas de casas y negocios según la temporada, y ahora rinden homenaje al Mundial 2026 con atuendos que recuerdan a Merlín, el pato mexicano que se hizo viral tras lucir una playera de la Selección Mexicana caminando en calles de CDMX.

La fiebre de #Merlín llegó hasta Vancouver 🇨🇦 Esto lo vi en Canadian Tire. ¡Qué hermoso es ser Mexicano! 🇲🇽🙌🏼🥳 #FifaWorldCup #PatoMerlin pic.twitter.com/4BAaRRkFVk — Mimi Noso♥️ (@mimicorrea_) June 18, 2026

La viralidad de Merlín, el pato mexicano traspasa fronteras

Merlín, un pato mexicano de dos años propiedad de una vendedora ambulante y su hijo en la CDMX, se volvió famoso al pasear con jersey de la Selección Mexicana durante las celebraciones del Tri. Videos de él caminando entre la afición acumularon millones de vistas, posicionándolo como la mascota no oficial del Mundial 2026.

La imagen de Merlin, el patito mexicano con playera verde y calcetines protectores conquistó redes sociales, atrayendo atención internacional e incluso acercamientos de marcas y la propia FIFA.

Ahora, su influencia se refleja en comercios canadienses, donde los gansos decorados se han convertido en un guiño al fenómeno mexicano; el clip, grabado por una usuaria en la tienda de Canadá, ha generado miles de reacciones y orgullo nacional.

De hecho, usuarios en X celebran el alcance cultural de Merlín, el pato mexicano: “¡Qué hermoso es ser mexicano!”, mientras otros exigen que los dueños de Merlín reciban regalías por el uso comercial de su imagen. Comentarios como “que paguen a la mamá del niño” se multiplican ante el boom de merchandising inspirado en el pato.

Este inesperado cruce entre la tradición canadiense de los porch geese y la fiebre mundialista por Merlín, el pato mexicano, resalta cómo un simple pato se transformó en símbolo de la alegría mexicana en el torneo coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Su historia sigue inspirando memes, productos y ahora decoraciones internacionales, consolidando su estatus como ícono viral del Mundial 2026.

La familia dueña de Merlín, el pato mexicano ha expresado sorpresa y orgullo por el fenómeno, que surgió de forma orgánica durante los festejos del primer partido de México. Mientras el pato continúa robándose corazones en CDMX, su “fiebre” ya ilumina tiendas en Vancouver, demostrando que el verdadero espíritu del Mundial trasciende fronteras.