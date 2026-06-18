Se confirmó que el Pato Merlín estará en el México vs Corea del Sur como invitado estelar de la FIFA.

Merlín, el pato más popular del Mundial 2026 por portar una playera de la Selección Mexicana, estará en la terraza del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino para apoyar al equipo de Javier Aguirre.

Pato Merlín estará como invitado de la FIFA en el México vs Corea del Sur

El Pato Merlín aparecerá ante los aficionados de CDMX durante el México vs Corea del Sur que se juega este 18 de junio a las 7:00 de la tarde, como parte de los partidos del Grupo A del Mundial 2026.

La presencia de Merlín en el FIFA Fan Fest del Zócalo promete ser uno de los más virales de la jornada, donde la Selección Mexicana busca afianzar su participación en el torneo.

Previo a su presencia en el México vs Corea, Merlín ya es considerado un amuleto que hasta la cuenta de X del Aeropuerto Internacional de Toluca subió imágenes del pato viajando a Guadalajara.

Pato Merlín (@AIT_MX)

Desde su aparición en el partido inaugural del Tricolor, Merlín ha conquistado el corazón de los fanáticos al fútbol.

Las imágenes de Merlín siguiendo a sus dueños y portando la playera de la Selección Mexicana en los festejos tras la victoria de México, generaron millones de vistas en redes sociales.

Con el paso del Mundial 2026, el tierno pato está considerado por la afición como una de las mascotas no oficiales del torneo de FIFA.

La popularidad del Pato Merlín ha crecido tanto, que la FIFA le rindió homenaje haciéndole un pasillo e invitándolo al México vs Corea del Sur.

Incluso, la fama de Merlín ha trascendido fronteras que ya se venden gansos mundialistas en países como Canadá.