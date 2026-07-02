El próximo partido de México vs Inglaterra para el Mundial 2026 tiene los mejores encontronazos en los pronósticos con Fher de Maná que ya le ha respondido al mismísimo Liam Gallagher de Oasis ante su apuesta.

Pues el excéntrico de Liam Gallagher aseguró en su pronósticos para el México vs Inglaterra un marcador de 5 - 0 a favor de su patria inglesa.

Lo que hizo que Fher de Maná le respondiera del lado mexicano pidiendo que se ubique Liam Gallagher con tal pronóstico.

Pronóstico del México vs Inglaterra de Liam Gallagher enoja a Fher de Maná

A través de un video en las redes sociales de la banda mexicana Maná, su vocalista Fher le ha respondido a Liam Gallagher de Oasis y su pronósticos del México vs Inglaterra.

Pues sin más Fher de Maná le dijo a Liam Gallagher que se ubicará ante tal marcador de 5 - 0 a favor de Inglaterra en su encuentro mundialista con México.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder con Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va, wey. Jajaja, no mames...”

Liam Gallagher asegura que el México vs Inglaterra quedará 5 - 0

El cantante británico Liam Gallagher se aventuró a encender las redes sociales una vez más con su pronósticos del México vs Inglaterra con marcador de 5 - 0.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Lo que hizo que hasta los más fans de Oasis le llevaran la contra a Liam Gallagher, pues “México los aplastará”.

Así como otros más le han recordado a Liam Gallagher que pese al buen papel que ha dado Inglaterra en el Mundial 2026, frente México aún está más atrás

Sin embargo, todo esto se sabrá en el partido de México vs Inglaterra programado para el próximo domingo 5 de julio en punto de las 6:00 de la tarde desde el Estadio Banorte.