La cuenta regresiva para el México vs Inglaterra del próximo 5 de julio ya comenzó, pero en internet el encuentro se juega desde hace horas con una lluvia de memes que mezclan fútbol, música, comida y orgullo nacional.

Tras confirmarse el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México vs Inglaterra, usuarios de X, Facebook e Instagram convirtieron el enfrentamiento en una batalla cultural donde los tacos, Juan Gabriel y Maná representan a México frente al fish and chips, Queen y Harry Styles por parte de los ingleses.

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes de Juan Gabriel, Maná y los tacos se enfrentan a Queen y al té inglés para el partido de México vs Inglaterra

Tras revelarse que Inglaterra será el nuevo rival que México enfrentará en el Mundial 2026, los memes no han parado de llover en redes sociales, haciendo comparaciones entre culturas que van desde gastronomía, música e incluso el transporte.

Uno de los memes más compartidos muestra el ya tradicional “Noa Noa” de Juan Gabriel desafiando al famoso “Eoooo” de Freddie Mercury, mientras otros aseguran, entre bromas, que “Maná es mejor que Queen” y que ningún desayuno inglés puede competir contra unos tacos al pastor.

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

La creatividad mexicana también revivió el clásico “¿Y si sí?”, frase que acompaña cada aventura mundialista del Tricolor y que ahora alimenta la esperanza de eliminar a uno de los favoritos del torneo.

Los internautas alternan entre la confianza absoluta y el humor preventivo de los memes por si llega otro episodio de sufrimiento futbolero durante el partido con Inglaterra el próximo 5 de julio.

Las comparaciones culturales, los chistes sobre el clima británico y las referencias al histórico Estadio Ciudad de México han convertido al México vs Inglaterra en una tendencia digital que promete seguir creciendo hasta el silbatazo inicial del domingo 5 de julio. Porque, gane quien gane en la cancha, los memes mexicanos ya levantaron la copa del internet.

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Memes del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026