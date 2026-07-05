El México vs Inglaterra del Mundial 2026 también se vive en el mundo del espectáculo, pues Fher de Maná mantiene su pelea en contra de Oasis haciendo una curiosa referencia.

Se trata de una foto de Fher de Maná en Instagram donde hace alusión a qué banda es mejor, si los mexicanos u Oasis, algo que salió de los fans ante el México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Fher de Maná aparece con playera de Oasis ante el México vs Inglaterra

En una de las historias del Instagram oficial de la banda, podemos ver a Fher de Maná con una playera de Oasis arriba del escenario del Estadio Banorte, donde se presentará el grupo en el medio tiempo del México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Fher de Maná (@manaoficial)

Fher de Maná hace alusión a la pelea que hay entre el grupo que lidera y Oasis, el cual surgió de la mente de los aficionados que verán el partido de México vs Inglaterra.

El mismo cantante publicó algunas otras menciones al dueto británico en días anteriores para apoyar a los aficionados mexicanos.

Además de alentar a la Selección Mexicana que se espera que derrote a los ingleses en un duelo reñido.

Fher de Maná le respondió a Liam Gallagher de Oasis previo al México vs Inglaterra

Fher de Maná no se ha andado con medias tintas con el tema de Oasis del México vs Inglaterra del Mundial 2026, incluso se dio el lujo de contestarle a Liam Gallagher.

Luego de que Liam Gallagher pusiera que el México vs Inglaterra del Mundial 2026 quedará 5-0 favor los ingleses, Fher de Maná contestó que eso era irreal, que mejor todo se viera el domingo.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver, no manches, ¡ubícate güey! ¿5 a 0?, cálmate.” Fher de Maná

Fher de Maná responde a Liam Gallagher por su pronóstico del México vs Inglaterra (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Si bien no afirmó la victoria de México, sí dio a entender que a los ingleses no les será tan fácil sacar el resultado del Estadio Ciudad de México.

México vs Inglaterra se jugará este 5 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en la CDMX.