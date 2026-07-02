Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Beisbol, dieron a conocer que adelantarán su juego en CDMX, pues este se empalaba con el de México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Con esto los Diablos Rojos quieren que la afición en CDMX tenga la posibilidad de ver o asistir a los dos eventos sin ningún problema.

¿A qué hora jugarán Diablos Rojos en CDMX?

De acuerdo con un comunicado en su cuenta oficial de X, los Diablos Rojos jugarán en CDMX el próximo 5 de julio a las 12:00 p.m. en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Comunicado Diablos Rojos (Especial)

El partido de Diablos Rojos en CDMX será el que ya se tenía pactado ante Pirata de Campeche, el cual se iba a jugar el mismo día en la tarde.

Sin embargo, esto hubiera provocado que se empalmara con el partido de México vs Inglaterra del Mundial 2026, lo cual no era conveniente para el equipo y su afición.

Asimismo se mencionó que todos los boletos adquiridos para esa fecha en el horario original, serán válidos en el nuevo horario sin ningún problema o costo adicional.

Agradeciendo la compresión de sus aficionados ante este cambio de último momento y esperando verlos a todos el domingo.

La afición podrá solicitar reembolso del partido de Diablos Rojos en CDMX

Diablos Rojos también mencionó que quien no pueda o quiera asistir al partido en CDMX debido al cambio de horario por el partido de México vs Inglaterra, podrá solicitar su reembolso sin cargos extra.

Quienes hayan comprado su boleto en Ticketmaster para el partido de Diablos Rojos en CDMX podrán solicitar su reembolso desde el 1 de julio hasta el 3 de julio a las 4:00 p.m.

Quienes los hayan comprado en taquilla, deberán de presentarse en los días y horarios señalados anteriormente con la totalidad de boletos apartados.

No habrá prorrogas ni devoluciones fuera del lapso de tiempo señalado, por lo que se pide a los aficionados planear con anticipación.