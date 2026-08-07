Vancouver Whitecaps vs FC Juárez se encuentran en el segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo visitante sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Vancouver Whitecaps vs FC Juárez es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la Liga MX en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juárez.

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Vancouver Whitecaps

Portero: Yohei Takaoka

Defensas: Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Sam Adekugbe y Édier Ocampo

Mediocampistas: Andrés Cubas, Oliver Larraz, Ralph Priso, Ryan Gauld y Thomas Müller

Delantero: Brian White

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Francisco Nevárez, Ricardo Juárez, Alejandro Mayorga y Javier Aquino

Mediocampistas: Monchu, Jan Carmona y Jairo Torres

Delanteros: José Luis Rodríguez, Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez juegan su segundo partido en la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.