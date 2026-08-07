Vancouver Whitecaps vs FC Juárez se encuentran en el segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo visitante sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Vancouver Whitecaps vs FC Juárez es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la Liga MX en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juárez.
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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Vancouver Whitecaps
- Portero: Yohei Takaoka
- Defensas: Mathías Laborda, Tristan Blackmon, Sam Adekugbe y Édier Ocampo
- Mediocampistas: Andrés Cubas, Oliver Larraz, Ralph Priso, Ryan Gauld y Thomas Müller
- Delantero: Brian White
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Francisco Nevárez, Ricardo Juárez, Alejandro Mayorga y Javier Aquino
- Mediocampistas: Monchu, Jan Carmona y Jairo Torres
- Delanteros: José Luis Rodríguez, Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez juegan su segundo partido en la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.
- Partido: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Apple TV