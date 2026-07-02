Gordo tendrá un concierto en Campo Marte 26 Santander. Aquí te decimos el setlist, horario y telonero de su presentación el jueves 2 de julio.
El DJ y productor Gordo llevará la música electrónica a Campo Marte 26 Santander. Los detalles:
- Fecha: jueves 2 de julio
- Lugar: Campo Marte Santander 26
- Apertura de las puertas: 8:00 p.m.
- Inicio del concierto: 8:00 p.m.
- Inicio del concierto de Gordo: 11:30 p.m.
- Cierre del concierto: 2:00 a.m.
- Telenero: Diáspora Crew y Andrea Vandall
Gordo en Campo Marte 26 Santander: Setlist del concierto
La presentación de Gordo en Campo Marte 26 Santander será la quinta vez que se presente en México. El posible setlist es el siguiente:
- Loco loco
- Sideways
- Healing
- María María
- Hombres y mujeres
- Olvidarte
- Rizzla
- Nene
- Wet
- Cafecito
- Valeria
- With you
- Globo
- Leaving Earth
- Taraka
- No no no
- Guard Down
- Fallin Luv
- Guard Down
- Eenie Weenie
- Manijas
- Cenere
- KTM
- Mexe mexe
- R U 4REAL
¿Cómo llegar a Campo Marte 26 Santander? Aquí te lo decimos
Campo Marte 26 Santander se ubica en avenida Paseo de la Reforma sin número, Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La estación del Metro más cerca a Campo Marte 26 Santander es Auditorio de la Línea 7 y está a unos minutos del recinto.
También se puede llegar por Metrobús a través de la estación Campo Marte de la Línea 7, la cual está a unos metros del Campo Marte 26 Santander.
Aún hay boletos para ver a Gordo en Campo Marte 26 Santander
Los boletos para el concierto de Gordo en Campo Marte 26 Santander están a la venta en Ticketmaster y aún hay boletos disponibles:
- General: 1,364 pesos
- VIP: 3,472 pesos
Recuerda que Ticketmaster agrega recargos al final de la compra y los boletos también están a la venta en taquillas del recinto.