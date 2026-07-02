Gordo tendrá un concierto en Campo Marte 26 Santander. Aquí te decimos el setlist, horario y telonero de su presentación el jueves 2 de julio.

El DJ y productor Gordo llevará la música electrónica a Campo Marte 26 Santander. Los detalles:

Fecha: jueves 2 de julio

Lugar: Campo Marte Santander 26

Apertura de las puertas: 8:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:00 p.m.

Inicio del concierto de Gordo: 11:30 p.m.

Cierre del concierto: 2:00 a.m.

Telenero: Diáspora Crew y Andrea Vandall

Concierto de Gordo en Campo Marte 26 Santander (Instagram/@campomarte26)

Gordo en Campo Marte 26 Santander: Setlist del concierto

La presentación de Gordo en Campo Marte 26 Santander será la quinta vez que se presente en México. El posible setlist es el siguiente:

Loco loco

Sideways

Healing

María María

Hombres y mujeres

Olvidarte

Rizzla

Nene

Wet

Cafecito

Valeria

With you

Globo

Leaving Earth

Taraka

No no no

Guard Down

Fallin Luv

Guard Down

Eenie Weenie

Manijas

Cenere

KTM

Mexe mexe

R U 4REAL

Gordo en Campo Marte 26 Santander (Especial )

¿Cómo llegar a Campo Marte 26 Santander? Aquí te lo decimos

Campo Marte 26 Santander se ubica en avenida Paseo de la Reforma sin número, Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación del Metro más cerca a Campo Marte 26 Santander es Auditorio de la Línea 7 y está a unos minutos del recinto.

También se puede llegar por Metrobús a través de la estación Campo Marte de la Línea 7, la cual está a unos metros del Campo Marte 26 Santander.

Aún hay boletos para ver a Gordo en Campo Marte 26 Santander

Los boletos para el concierto de Gordo en Campo Marte 26 Santander están a la venta en Ticketmaster y aún hay boletos disponibles:

General: 1,364 pesos

VIP: 3,472 pesos

Recuerda que Ticketmaster agrega recargos al final de la compra y los boletos también están a la venta en taquillas del recinto.