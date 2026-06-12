El grupo francés, L’Impératrice ha reprogramado su concierto en Campo Marte 26 en la CDMX para hoy viernes 12 de junio.

Esto luego de que el concierto previsto para el día de ayer 11 de junio fuera cancelado, tras las fuertes lluvias que azotaron a la CDMX, dejando el recinto de Campo Marte 26 con inundaciones y sin posibilidad para presentarse L’Impératrice.

L’Impératrice se presenta en concierto en Campo Marte 26 hoy 12 de junio

Hoy viernes 12 de junio se ha confirmado que será el concierto de L’Impératrice en Campo Marte 26, tras reprogramar fecha.

Para todos aquellos fans con boletos del 11 de junio, estos serán válidos para el concierto reprogramado de L’Impératrice en Campo Marte 26.

Asimismo de dificultar su asistencia, a quien los desee podrá adquirir su reembolso, podrán hacerlo a través de los canales de atención para clientes de Ticketmaster.

Por lluvias, L’Impératrice reprograma concierto en Campo Marte 26 para este 12 de junio (L’Impératrice )

Horarios para concierto de L’Impératrice en Campo Marte 26 del 12 de junio

Para los fans los detalles de horarios y telonero para el concierto de L’Impératrice en Campo Marte 26 del 12 de junio, la fecha reprogramada son los siguientes:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Rafalte a las 7:15 pm

Hora del concierto de L’Impératrice: 9:00 de la noche

Hora en la que terminara el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche