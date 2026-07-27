El servicio de telefonía e internet de Telmex volvió a presentar fallas hoy lunes 27 de julio, por lo que usuarios han reportado intermitencias y problemas en el WiFi.

De acuerdo con lo indicado en el portal de monitoreo de servicios y plataformas digitales, Downdetector, las fallas que sufren los usuarios de Telmex se habrían disparado cerca de las 15:00 horas.

De la misma forma, los datos recopilados en el sitio advierten que la mayoría de los reportes de intermitencias en el WiFi se han concentrado en gran medida en la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Fallas en Telmex (Downdetector)

Telmex vuelve a fallar; reportan problemas en servicio de WiFi

Luego de que a mediados del mes de junio se reportaron importantes fallas en el servicio de WiFi de Telmex que se extendieron por días, usuarios de la compañía volvieron a denuncias problemas.

El lunes 27 de julio, internautas han reportado que se han registrado intermitencias en el servicio de WiFi, aunque también acusan fallas en el internet de banda ancha.

Los informes recopilados en Downdetector establecen que fue minutos después de las 15:00 horas que los reportes por las fallas en Telmex comenzaron a dispararse.

Como reflejo de las intermitencias en el servicio de internet fijo, usuarios de X han comenzado a compartir mensajes de queja derivado de los inconvenientes que se han registrado.

A pesar de la información que se ha generado alrededor de las fallas de Telmex, hasta el cierre de esta nota la empresa no ha emitido un pronunciamiento sobre lo que ocurre con su servicio.

Fallas en Telmex habrían iniciado desde un día antes

Cabe destacar que los registros de fallas en el servicio de internet que ofrece Telmex, establecen que se han presentado inconvenientes desde la tarde del domingo 26 de julio.

En torno a dicho punto, los datos difundidos en el portal Downdetector exponen que desde antes de las 18:00 horas del domingo iniciaron los reportes por los problemas en el WiFi.

No obstante, el pico de registros por fallas en el suministro de internet fijo se ubica pasadas las 15:00 horas de este 27 de julio, y los sitios de más influencia se han extendido a varias ciudades:

CDMX

Monterrey

Guadalajara

Santiago de Querétaro

Ensenada

Culiacán

Mérida y Cancún