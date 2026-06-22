Atención a todos los fans del k-pop por el próximo concierto de ENHYPEN y SANTOS BRAVOS en Campo Marte 26 Santander. Estos son los detalles:

Fecha: miércoles 15 de julio

Lugar: Music Pavilion de Campo Militar Marte

Preventa de boletos para concierto de ENHYPEN y SANTOS BRAVOS en Campo Marte

Información compartida por la organización del evento apunta a que la venta de boletos se hará por medio de Ticketmaster en tres fechas:

Preventa Santander VIP: martes 23 de junio a las 11:00 a.m.

Preventa Santander: miércoles 24 de junio a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 26 de junio a las 11:00 a.m.

Cabe destacar que para los fanáticos que sean tarjetahabientes Santander, las opciones de compra son de 5 y 10 meses sin intereses.

ENHYPEN y SANTOS BRAVOS en Campo Marte (Instagram | Campo. Marte 26)

ENHYPEN y SANTOS BRAVOS en Campo Marte: precio de los boletos por fase

Los boletos para el concierto de ENHYPEN y SANTOS BRAVOS saldrán al prúblico en tres diferentes fases, por lo que el precio entre cada una es diferente.

Cabe destacar que los precios mostrados no incluyen los cargos por servicio. Del mismo. modo, los boletos por cada fase quedarán sujetos a disponibilidad.

Fase 1:

General: 850 pesos

Acceso VIP: 2,400 pesos

Fase 2:

General: 1,100 pesos

Acceso VIP: 2,800 pesos

Fase 3:

General: 1,300 pesos

Acceso VIP: 3,200 pesos

Tanto ENHYPEN como SANTOS BRAVOS son de los grupos que han crecido mucho dentro de la industria y los fans de K-pop, por lo que un concierto con ambos promete una noche sin igual en la CDMX.