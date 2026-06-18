Purple Disco Machine, conocido como Tino, anunció la cancelación de su concierto en Campo Marte 26 Santander, programado para el 23 de junio.

A través de un comunicado, Purple Disco Machine confirmó que la suspensión de su concierto se debió a problemas auditivos severos, pero prometió retomar su gira una vez que su salud se estabilice.

Por problemas auditivos, Purple Disco Machine cancela concierto en Campo Marte 26 Santander

Purple Disco Machine canceló su concierto en Campo Marte 26 Santander debido a serios problemas de audición.

En su comunicado, Purple Disco Machine compartió que durante las últimas tres semanas ha estado lidiando con tinnitus y pérdida súbita de la audición.

Purple Disco Machine cancela concierto en Campo Marte 26 Santander (@purple_disco_machine / Instagram)

Aunque ha vivido con tinnitus por 25 años, Purple Disco Machine mencionó que nunca había sido tan severo como ahora.

Tras estos problemas, Purple Disco Machine decidió seguir los consejos de sus médicos para darle a su cuerpo el tiempo necesario para recuperarse adecuadamente.

Purple Disco Machine no solo canceló su concierto en Campo Marte 26 Santander, también se vieron afectadas sus presentaciones programadas hasta mediados de julio, momento en el que espera retomar su gira.

El artista lamentó esta situación, pero dejó en claro que se trata de un contratiempo temporal para volver al 100% en el futuro.

Purple Disco Machine cancela concierto en Campo Marte 26 Santander (@purple_disco_machine / Instagram )

¿Qué pasará con los boletos de Purple Disco Machine en Campo Marte 26 Santander tras su cancelación?

Tras la cancelación del concierto de Purple Disco Machine, Campo Marte 26 Santander compartió un comunicado para anunciar qué pasará con los boletos que ya habían sido adquiridos.

Campo Marte 26 Santander explicó que el reembolso se procesará de manera automática a través de Ticketmaster.

Sin embargo, no especificó un tiempo exacto para que el reembolso se vea reflejado en las cuentas de las personas.

Purple Disco Machine cancela concierto en Campo Marte 26 Santander (@campomarte26 / Instagram )

El festival Campo Marte 26 Santander, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, ha enfrentado cancelaciones temporales y posposiciones, lo que ha afectado la experiencia de sus asistentes.

El pasado 12 de junio, las actividades diurnas fueron suspendidas para realizar labores de desagüe y adecuaciones técnicas tras las fuertes lluvias registradas un día antes.

Mientras que la presentación del grupo francés L’Impératrice, fue reprogramado debido a la acumulación de agua y tormentas eléctricas en el recinto.