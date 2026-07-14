La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impone multa de 46 millones 71 mil 827 pesos a Campo Marte por actividades realizadas durante el Mundial 2026.

La multa establecida por la SHCP es por el uso de 40 mil metros cuadrados de Campo Marte durante 39 días.

El costo por el uso de Campo Marte como espacio gastronómico, deportivo y recreativo suma más de 46 millones de pesos, de los cuales no se ha determinado quién lo pagará.

La SHCP multa con 46 millones de pesos a Campo Marte por actividades del Mundial 2026

La asociación La Voz de Polanco fue quien impulsó que la SHCP revisara y cobrara 46 millones de pesos por el uso de Campo Marte, argumentando:

Afectaciones viales

Problemas de movilidad

Ruido generado durante los eventos

Los habitantes de Polanco menciona que Campo Marte fue cedido a una empresa privada sin que existiera un pago por las actividades que se realizaron en el recinto durante 39 días.

Campo Marte 26 durante el mundial 2026 (@campomarte26 / Instagram )

El cálculo por el uso de Campo Marte durante el Mundial 2026 es de:

Espacio gastronómico: 23 millones de pesos

Espacio recreativo musical: 18.2 millones de pesos

Áreas de exposición y artes: 2.4 millones de pesos

Actividades deportivas 2.3 millones de pesos

La Secretaría de Turismo y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron quienes autorizaron las diversas actividades en Campo Marte a la empresa The Mates Contents.

Aparentemente, las instituciones no establecieron un pago a The Mates Contents por el uso de Campo Marte.

¿Quién deberá pagar la multa a Campo Marte? Esto se sabe

Tras las afectaciones en la zona, La Voz de Polanco solicitó a las autoridades que transparentaron el acuerdo para el uso del espacio público.

Tras la intervención de la SHCP en la investigación solicitada por los residentes de la zona, determinó que el uso de Campo Marte tenía un costo de 46 millones de pesos.

La SHCP no ha determinado si este monto debe ser cubierto por The Mates Contents o por la Secretaría de la Defensa Nacional, por autorizar el uso del espacio.

Este monto se contabilizó, tomando en cuenta que las entradas a los eventos realizados en Campo Marte tenían un costo 400 pesos y 24 mil pesos.