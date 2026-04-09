La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la presentación del festival gastronómico México de Mis Sabores, evento que formará parte del Mundial Social 2026 y que complementará la experiencia deportiva con una oferta cultural y culinaria.

Durante el evento realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, se destacó que estas actividades permitirán ampliar el impacto del torneo más allá de los estadios, posicionándolo como una plataforma de activación turística, cultural y social.

México de Mis Sabores será eje gastronómico del Mundial Social 2026

El festival se integrará a Campo Marte como parte del espacio Campo Marte 26 Santander, donde se concentrarán espectadores, música en vivo y gastronomía durante el verano de 2026.

La titular de Sectur destacó que este tipo de iniciativas buscan convertir los grandes eventos internacionales en plataformas turísticas, capaces de conectar comunidades y generar experiencias para visitantes nacionales e internacionales.

El festival se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en un horario de 13:00 a 19:00 horas, con capacidad para 950 personas sentadas y una afluencia estimada de entre 2,500 y 4,000 asistentes diarios, consolidándose como uno de los principales puntos gastronómicos del Mundial.

Sectur lanza México de Mis Sabores en Campo Marte para Mundial 2026. (Cortesía)

A lo largo de su duración, ofrecerá un recorrido culinario por regiones del país mediante una programación semanal:

Sabores del Sur y Mundo Maya (11–17 de junio)

Tesoros y Ciudades Coloniales (18–24 de junio)

El Corazón del Sabor (25–30 de junio)

La Frontera y la Carnita Asada (1–7 de julio)

La Costa y el Pacífico (9–19 de julio)

En cada jornada, cocineras tradicionales y chefs invitados ofrecerán más de 200 servicios diarios, que incluyen platillo, postre y bebidas tradicionales como pulque o tepache.

Además, el modelo contempla un esquema de beneficio directo, donde las y los participantes reciben ingresos derivados de sus ventas, fortaleciendo la economía local.

“El Itacate” ampliará la experiencia gastronómica en el Mundial 2026

Como complemento, el festival integrará el espacio El Itacate, donde se ofrecerán antojitos tradicionales elaborados con maíz, como tacos, tamales, tostadas y quesadillas, acompañados de bebidas sin alcohol y café de distintos estados.

En este espacio participarán 19 cocineras tradicionales de 14 entidades, bajo un modelo incluyente que les permite conservar el 100% de sus ingresos, impulsando así la economía comunitaria.

La secretaria de Turismo subrayó que este tipo de experiencias posicionan a la gastronomía mexicana como motor social, económico y cultural, al tiempo que generan empleo y fortalecen cadenas productivas.

Finalmente, destacó que la organización del Mundial 2026 permitirá mostrar al mundo la riqueza cultural de México, donde el deporte y la gastronomía se combinan para crear experiencias memorables.