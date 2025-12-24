La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que en el 2026 se fortalecerán las políticas educativas impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, reducir el abandono escolar y consolidar un sistema educativo más equitativo e incluyente en todo el país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para mejorar las condiciones educativas en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior.

SEP fortalece el derecho a aprender con políticas de equidad

Uno de los ejes centrales es el programa La Escuela es Nuestra, que durante 2025 benefició a más de 68 mil escuelas de Educación Básica y, por primera vez, a más de 6 mil planteles de Educación Media Superior. A través de este esquema, las comunidades escolares administran recursos directos para mejorar infraestructura, servicios y espacios educativos.

Por su parte, los Programas de Becas para el Bienestar continúan como un pilar del sistema educativo, al apoyar a más de 13 millones de estudiantes en todo el país. Estos estímulos económicos han sido clave para disminuir la deserción escolar, principalmente en zonas con mayor vulnerabilidad social.

Asimismo, la SEP también reforzará la educación en la primera infancia con el Programa de Expansión de la Educación Inicial, además de consolidar el aprendizaje del idioma inglés en preescolar, primaria y secundaria. En paralelo, se ampliará la atención a estudiantes con discapacidad o aptitudes sobresalientes mediante el fortalecimiento de los servicios de educación especial.

En Educación Media Superior se prevé la apertura de nuevos bachilleratos, ampliaciones y la creación de 130 Ciberbachilleratos, lo que permitirá generar más de 65 mil nuevos espacios educativos. Asimismo, se incorporaron nuevas carreras alineadas al desarrollo regional y productivo del país.

Finalmente, Mario Delgado destacó que la Nueva Escuela Mexicana seguirá guiando la política educativa, con énfasis en el desarrollo integral del alumnado, la formación docente y la continuidad educativa en todo el territorio nacional.