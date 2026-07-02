Gordo se presentará en Campo Marte 26 Santander este jueves 2 de julio, por lo que te mostramos los detalles que debes tomar en cuenta.
El concierto de Gordo en Music Pavilion de Campo Marte 26 Santander tendrá los siguientes horarios:
- Apertura de puertas: 8:00 p.m.
- Presentación de Diáspora Crew: 8:00 p.m.
- Presentación de Andrea Vandall: 10:00 p.m.
- Concierto de Gordo: 11:30 p.m.
- Fin del concierto: 2:00 a.m.
Esto debes saber del concierto de Gordo en Campo Marte 26 Santander
Gordo tendrá un concierto de verano en Campo Marte 26 Santander el jueves 2 de julio, que promete ser una noche llena de música electrónica.
Esta sería la quinta ocasión que Gordo se presenta en México, ya que ha formado parte de eventos musicales de electrónica como el EDC.
Gordo estará acompañado de Wizah, Samia y BSmile de Diáspora Crew, seguido por la DJ Andrea Vandall.
Music Pavilion forma parte de los eventos que se realizan en Campo Marte 26 por el Mundial 2026 y la presentación de Gordo será después del encuentro de Suiza vs Algeria.
El concierto de Gordo inicia a las 8:00 p.m. con la presentación de Diáspora Crew, posteriormente Andrea Vandall se presentará por hora y media.
Gordo se presentará a las 11:30 p.m. y se estima que su concierto finalice a las 2:00 a.m.
¿Dónde se ubica Campo Marte 26 Santander? Lugar donde se presentará Gordo
Campo Marte 26 Santander se ubica en avenida Paseo de la Reforma, Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La forma más rápida de llegar a Campo Marte 26 Santander es a través de la estación Campo Marte del Metrobús y el recinto se encuentra a unos pasos.
La estación más cercana del Metro es Auditorio de la Línea 7 y puedes caminar a Campo Marte 26 Santander.