Turquía vs Estados Unidos se enfrentan en partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 20 horas.
- Partido: Turquía vs Estados Unidos
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 25 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inglewood, California
- Transmisión: ViX
Turquía vs Estados Unidos: Fecha para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026
El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Turquía vs Estados Unidos del Mundial 2026, como parte del Grupo E.
Turquía vs Estados Unidos: Horario para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026
Turquía vs Estados Unidos iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en actividad del Mundial 2026.
Turquía vs Estados Unidos: Canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026
Turquía vs Estados Unidos podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Turquía vs Estados Unidos
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 25 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inglewood, California
- Transmisión: ViX
¿Qué grupo integran Turquía y Estados Unidos en el Mundial 2026?
Turquía y Estados Unidos integran el Grupo D del Mundial 2026, junto a Paraguay y Australia.
A la Jornada 3, Estados Unidos llega clasificado a la siguiente ronda, mientras que Turquía está eliminado.