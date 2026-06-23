Turquía vs Estados Unidos se enfrentan en partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 20 horas.

Partido: Turquía vs Estados Unidos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inglewood, California

Transmisión: ViX

Turquía vs Estados Unidos: Fecha para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Turquía vs Estados Unidos del Mundial 2026, como parte del Grupo E.

Turquía vs Estados Unidos: Horario para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Turquía vs Estados Unidos iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México en actividad del Mundial 2026.

Turquía vs Estados Unidos: Canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Turquía vs Estados Unidos podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Turquía vs Estados Unidos

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inglewood, California

Transmisión: ViX

Alejandro Zendejas fue llamado por Estados Unidos para el Mundial 2026 (Eduardo Díaz)

¿Qué grupo integran Turquía y Estados Unidos en el Mundial 2026?

Turquía y Estados Unidos integran el Grupo D del Mundial 2026, junto a Paraguay y Australia.

A la Jornada 3, Estados Unidos llega clasificado a la siguiente ronda, mientras que Turquía está eliminado.