Alex Freeman es un selecionado de Estados Unidos que dejó el futbol americano para forjar su propia carrera en el soccer.

Pese a ser hijo del legendario receptor de la NFL y campeón del Super Bowl, Antonio Freeman, Alex Freeman ha tenido una participación clave en la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

¿Quién es Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman nació el 9 de agosto de 2004 en Baltimore, Maryland. Es un futbolista estadounidense que se ha destacado en el Mundial 2026.

Se desempeña lateral derecho en el Villarreal C. F. de la Primera División de España y en la selección de los Estados Unidos.

Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos (@_alexfreemann / Instagram )

Es hijo de Antonio Freeman, leyenda de la NFL y campeón del Super Bowl XXXI con los Green Bay Packers.

Aunque creció en un entorno de futbol americano, Alex eligió el soccer, desarrollándose en las canchas del condado de Broward, Florida, y asistiendo a la American Heritage School en Plantation.

Alex Freeman destaca por su potencia, velocidad y corpulencia, lo que le permite proyectarse con peligro en ataque e incluso desempeñarse como interior derecho.

¿Cuántos años tiene Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman tiene 21 años de edad.

Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos (@_alexfreemann / Instagram )

¿Quién es la esposa de Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman no está casado.

¿Qué signo zodiacal es Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman no tiene hijos.

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¿Qué estudió Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman se formó deportivamente en las academias juveniles y se graduó a través del sistema de formación de las inferiores del Orlando City.

¿En qué ha trabajado Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos?

Alex Freeman desarrolló su etapa formativa en la American Heritage School de Plantation y en el club Weston FC.

En 2020, se incorporó a la academia del Orlando City SC, donde rápidamente demostró su talento al conquistar el campeonato de la MLS Next Cup U17 en 2021.

Su carrera profesional comenzó oficialmente el 15 de febrero de 2022, cuando firmó como el 12.º jugador de cantera (“Homegrown Player”) en la historia del club Orlando City.

Entre 2022 y 2024 acumuló una experiencia vital en el equipo filial Orlando City B, donde disputó 71 partidos y anotó 12 goles.

Debutó con el equipo principal y formó parte de la plantilla que ganó la Lamar Hunt U.S. Open Cup en 2022.

Su consolidación llegó en la temporada 2025, donde jugó 42 partidos y anotó 6 goles. Ese año fue nombrado Jugador Joven del Año de la MLS e incluido en el MLS Best X.

El 29 de enero de 2026, el Villarreal C. F. de la Primera División de España anunció su fichaje en una operación que supuso un traspaso récord para un jugador de cantera del Orlando City.

Freeman firmó un contrato a largo plazo que lo vincula al club español hasta el 30 de junio de 2032.

Alex Freeman, futbolista de Estados Unidos (@_alexfreemann / Instagram )

Alex Freeman ha pasado por diversas categorías inferiores (U-17, U-19, U-20 y U-23) antes de dar el salto a la selección mayor de Estados Unidos.

Debutó el 7 de junio de 2025 en un encuentro amistoso frente a Turquía, actualmente es una pieza fundamental en el esquema de Estados Unidos para el Mundial 2026.

El 19 de junio de 2026, anotó un gol clave en el minuto 43 contra Australia, asegurando el pase de su selección a la siguiente ronda. Hasta el momento, registra 19 partidos internacionales y 3 goles.