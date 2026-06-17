Estados Unidos vs Australia se enfrentan en su primer partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 19 de junio a las 13 horas.

Partido: Estados Unidos vs Australia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: ViX

Estados Unidos vs Australia: Día del partido del Grupo D del Mundial 2026

El viernes 19 de junio de 2026 será el partido Estados Unidos vs Australia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo D.

Estados Unidos vs Australia: Hora para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos vs Australia iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Lumen Field, de Seattle, Estados Unidos.

Estados Unidos vs Australia: Canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos vs Australia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Estados Unidos vs Australia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: ViX

Estados Unidos vs Australia: Día, hora y canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

¿En qué grupo se encuentran Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026?

Estados Unidos y Australia se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Estados Unidos y Australia comparten el Grupo D junto a Paraguay y Turquía, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.