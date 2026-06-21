España despertó en el Mundial 2026 a tiempo y goleó 4-0 a la selección de Arabia Saudita, para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

España necesitaba ganar con claridad a Arabia Saudita para tomar confianza, y lo hizo liderado por Lamine Yamal, para situarse en el liderato del Grupo H Mundial 2026.

Marcador: España 4-0 Arabia Saudita

España vs Arabia Saudita: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

España fue muy superior a Arabia Saudita y en 25 minutos resolvió el partido de la Jornada 2 a su favor, para llegar a 4 puntos en el Mundial 2026.

España enfrentará a Uruguay en la última jornada en busca de amarrar el liderato del Grupo H del Mundial 2026.

Goles del partido España vs Arabia Saudita en el Mundial 2026:

Minuto 10: Lamine Yamal abrió el marcador a favor de España

Minuto 20: Mikel Oyarzabal anotó el 2-0 de España sobre Arabia Saudita

Minuto 24: Doblete de Mikel Oyarzabal para poner el España 3-0 Arabia Saudita

Minuto 49: Autogol de Arabia Saudita que pone el 4-0 de España

España asumió el liderato de su grupo tras vencer a Arabia Saudita (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

¿Cómo va el Grupo H del Mundial 2026?

España llegó a 4 puntos en el liderato del Grupo H, dejando al resto de los equipos en una unidad.

Así va el Grupo E del Mundial 2026:

España | 4 puntos

Uruguay | 1 punto

Cabo Verde | 1 punto

Arabia Saudita | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar España y Arabia Saudita en el Mundial 2026?

España buscará amarrar el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026, el viernes 26 de junio ante la selección de Uruguay en Guadalajara.

Arabia Saudita enfrentará a Cabo Verde en el cierre de la fase de grupos del sector.