España despertó en el Mundial 2026 a tiempo y goleó 4-0 a la selección de Arabia Saudita, para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
España necesitaba ganar con claridad a Arabia Saudita para tomar confianza, y lo hizo liderado por Lamine Yamal, para situarse en el liderato del Grupo H Mundial 2026.
Marcador: España 4-0 Arabia Saudita
España vs Arabia Saudita: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026
España fue muy superior a Arabia Saudita y en 25 minutos resolvió el partido de la Jornada 2 a su favor, para llegar a 4 puntos en el Mundial 2026.
España enfrentará a Uruguay en la última jornada en busca de amarrar el liderato del Grupo H del Mundial 2026.
Goles del partido España vs Arabia Saudita en el Mundial 2026:
- Minuto 10: Lamine Yamal abrió el marcador a favor de España
- Minuto 20: Mikel Oyarzabal anotó el 2-0 de España sobre Arabia Saudita
- Minuto 24: Doblete de Mikel Oyarzabal para poner el España 3-0 Arabia Saudita
- Minuto 49: Autogol de Arabia Saudita que pone el 4-0 de España
¿Cómo va el Grupo H del Mundial 2026?
España llegó a 4 puntos en el liderato del Grupo H, dejando al resto de los equipos en una unidad.
Así va el Grupo E del Mundial 2026:
- España | 4 puntos
- Uruguay | 1 punto
- Cabo Verde | 1 punto
- Arabia Saudita | 1 punto
¿Cuándo vuelven a jugar España y Arabia Saudita en el Mundial 2026?
España buscará amarrar el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026, el viernes 26 de junio ante la selección de Uruguay en Guadalajara.
Arabia Saudita enfrentará a Cabo Verde en el cierre de la fase de grupos del sector.