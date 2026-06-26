El esperado duelo entre Uruguay y España en el Mundial 2026 se jugará este viernes 26 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Guadalajara, con el liderato del Grupo H en disputa.

Ambos equipos, campeones del mundo, llegan con escenarios distintos: España lidera con 4 puntos y le basta empatar para asegurar la cima, mientras que Uruguay necesita ganar para mantenerse en la competencia.

El resultado también dependerá de lo que haga Cabo Verde frente a Arabia Saudita.

Duelo de campeones en el Mundial 2026

España y Uruguay son selecciones que han sido campeonas del mundo y tendrán una cita definitiva en el Mundial 2026, en la que los sudamericanos se juegan la permanencia en el torneo.

La selección de España, con Lamine Yamal al frente, aún no clasifica a la siguiente ronda de manera directa, y una combinación de resultados podría mandar a la selección europea al tercer lugar.

A Uruguay solo le sirve el triunfo ante España para continuar en la competencia.

España venció a Arabia Saudita en la Jornada 2. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

¿Qué necesitan España y Uruguay para quedarse con el liderato del Grupo H?

España suma 4 puntos en el primer lugar del Grupo H, y le bastaría no perder con Uruguay para quedarse en ese sitio.

Sin embargo, en caso de perder con Uruguay, España sería superado por el cuadro charrúa y correría el riesgo de bajar al tercer puesto, en caso de un triunfo de Cabo Verde ante Arabia Saudita.

El triunfo sobre España le garantiza a Uruguay rebasar a España pero no el liderato, pues si Cabo Verde gana igualarían en puntos y todo se definiría por la diferencia de goles.