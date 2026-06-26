La Selección de Cabo Verde afrontará una jornada decisiva en el Mundial de 2026 cuando se enfrente a Arabia Saudita en un partido que podría definir su futuro en la competencia.

El conjunto de Cabo Verde llega con dos puntos en el Grupo H, mientras que los saudíes suman una unidad, por lo que ambos mantienen opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Vozinha podría ayudar a Cabo Verde a calificar a la siguiente fase

Todas las miradas estarán puestas en Vozinha, el histórico guardameta y capitán caboverdiano, quien se ha convertido en uno de los símbolos de una selección que busca hacer historia en su primera gran aventura mundialista.

El panorama para Cabo Verde es claro, ya que una victoria sobre Arabia Saudita le permitiría alcanzar cinco puntos y mantenerse con posibilidades reales de clasificación.

Además, necesitaría que Uruguay no sume puntos ante España, un resultado que abriría la puerta para que los africanos avancen a la siguiente ronda, ya sea como uno de los primeros lugares del grupo o mediante el tercer lugar.

Arabia Saudita pone a prueba el sueño mundialista de Vozinha y Cabo Verde. (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

Arabia Saudita también quiere ir a dieciseisavos de final

Arabia Saudita, por su parte, también está obligada a buscar el triunfo ante Cabo Verde para no despedirse prematuramente del Mundial 2026.

Cabo Verde sueña con una hazaña histórica y confía en la seguridad de Vozinha para mantener vivo el objetivo de instalarse entre las mejores selecciones del Mundial 2026, mientras que los saudíes tampoco quieren quedar eliminados de la justa mundialista.