La expulsión de Folarin Balogun en el partido Estados Unidos vs Bosnia del Mundial 2026 generó polémica, pero se ajustó técnicamente al reglamento de la IFAB sobre juego brusco grave.

Aunque la acción pareció accidental y sin intención de lesionar, el delantero estadounidense terminó impactando con los tacos sobre el tobillo de Tarik Muharemovic, lo que puso en riesgo su integridad física.

Tras la revisión del VAR, el árbitro Raphael Claus mostró la tarjeta roja directa al minuto 64, dejando a Estados Unidos con diez jugadores.

¿Cómo fue la jugada por la que expulsaron a Folarin Balogun?

La jugada en la que Folarin Balogun fue expulsado se dio cuando el delantero estadounidense disputó un balón y terminó plantando los tacos de su zapato sobre el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic.

El árbitro brasileño Raphael Claus dejó seguir la acción, pero el sistema de apoyo arbitral conocido como el VAR, intervino y llamó al colegiado a revisar el monitor durante el Mundial 2026.

Tras revisar la jugada en el VAR, Claus rectificó y mostró la tarjeta roja directa a Balogun cuando se jugaba el minuto 64 del partido Estados Unidos vs Bosnia.

Folarin Balogun fue expulsado por esta entrada en el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

¿Por qué fue tarjeta roja para Folarin Balogun?

De acuerdo a las reglas de la IFAB, la intencionalidad no es un factor determinante para evaluar el juego brusco grave.

Aunque Balogun no tuviera la intención de lastimar y la acción pareciera un accidente en la inercia de la carrera, la entrada puso en riesgo la integridad física del oponente, lo que justifica la expulsión reglamentaria.