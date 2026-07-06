El delantero estadounidense Folarin Balogun quedó habilitado para disputar el partido de este lunes 6 de julio de 2026 frente a Bélgica, luego de que la comisión de apelación de la FIFA rechazara el recurso presentado por la federación belga.

Folarin Balogun había sido expulsado en el encuentro contra Bosnia, pero la FIFA decidió suspender su castigo, generando polémica en el torneo.

Con esta resolución, el atacante podrá reforzar a la selección de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026.

¿Por qué jugará Folarin Balogun ante Bélgica?

El argumento central de la FIFA para permitir que Folarin Balogun juegue ante Bélgica, es que la federación de Bélgica carece de las facultades legales para apelar la medida disciplinaria contra el jugador de Estados Unidos.

Cabe señalar que, el presidente de la comisión de apelación, el estadounidense Neil Eggleston, se retiró del caso para evitar conflictos de interés.

Aún así, la decisión no libró la polémica, ya que el castigo automático de un partido por la tarjeta roja directa que Balogun recibió ante Bosnia se suspendió aplicando el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA.

Presiones externas habrían influido en el caso Balogun

En el caso de la suspensión y posterior perdón a Folarin Balugon, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó influir al llamar a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para interceder por la revisión de la jugada.

Trump lo reconoció, y aunque Infantino descartó que eso haya influido en la decisión final, la realidad es que la decisión quedó manchada por esa situación-

Al respecto, la federación de Bélgica emitió un comunicado acusando a la FIFA de opacidad por no entregarles copias del reporte arbitral ni explicaciones formalizadas.